GOAN dejará de insistir en reunirse con autoridades federales

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro y actual presidente de la GOAN, señaló que lo relevante es no perder la coordinación porque se tiene que atender el problema más grande de salud del siglo

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) ya no insistirá en tener una reunión con las autoridades de salud federal, indicó Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro y actual presidente de la GOAN.

Así lo declaró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva al ser cuestionado por las declaraciones de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sobre que la GOAN buscaba un “trato especial” por lo que se iba a trabajar directamente con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) el manejo de la pandemia de COVID-19.

“Quedó muy claro, no vamos a insistir, nosotros somos miembros de la CONAGO y lo discutiremos en la CONAGO”, precisó Domínguez Servién.

Mencionó que si el subsecretario no quiere reunirse, lo relevante es no perder la coordinación porque se tiene que atender el problema más grande de salud del siglo, por lo que no se puede hablar con “mezquindad”.

Agregó que mañana habrá una reunión entre las autoridades de Salud con el presidente de la CONAGO y el titular de la Comisión de Salud, además que retomarían las discusiones el jueves con todos los miembros de las CONAGO.

”El jueves entraremos a discutir como Conago ya no como GOAN, si no quieren hablar con la GOAN yo presido la GOAN y estoy en la CONAGO y no debe haber ninguna diferencia con algún gobernador emanado de Acción Nacional”, puntualizó el gobernador.

Cabe señalar que que la GOAN buscaba que se incluyeran nuevos indicadores a la ponderación del Semáforo Epidemiológico, además que acusaban que el semáforo causaba desestabilización a los comercios debido al cambio constante de color.