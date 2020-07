Espera Seseq que Querétaro se mantenga naranja en semáforo federal

Este viernes, el Gobierno federal dará a conocer el nuevo semáforo de riesgo epidemiológico, el cual le indica a los estados la restricción de actividades

No se visualiza que el estado de Querétaro regrese al semáforo rojo, el de mayor riesgo de contagios, afirmó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud del Estado.

“Esperamos que esto no suceda. Hoy se publicará el semáforo a nivel nacional, esperamos que aún continuemos en naranja (…) No desearíamos, ni vemos que en algún momento podríamos regresar a semáforo rojo”, declaró, al precisar, que tampoco han condiciones para pasar al semáforo amarillo.

Cabe recordar que, de acuerdo con el último reporte de la SESEQ, el pasado jueves se reportaron 55 nuevos contagios y 14 defunciones, así como 30 recuperados.

Sin reporte de casos en el Congreso

En tanto, Pérez Rendón explicó que debido a que en el estudio epidemiológico no es posible identificar el lugar de trabajo de una persona contagiada de COVID-19, no se tienen casos registrados en el Congreso del Estado.

“Como tal, no tenemos casos registrados en la Legislatura. Vuelvo a reiterar lo que ya les he compartido. En los estudios epidemiológicos, no es posible que identifiquemos el lugar de trabajo de la persona”, declaró.

Asimismo, señaló que el Poder Legislativo hasta el momento, no les ha requerido orientaciones ni apoyo sobre algún contagio, y en este sentido, reiteró que de existir casos, la Seseq puede hacer un seguimiento a los contactos cercanos.