Continúa servicio de videollamadas para pacientes con COVID-19 en Querétaro

Los pacientes hospitalizados estables por COVID-19 aún pueden comunicarse con sus familiares a través de videollamadas, aseguró Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Mencionó que este servicio sigue vigente en la Unidad Médica y de Aislamiento (UMA-COVID) en el Querétaro Centro de Congresos, así como en el Hospital General de Querétaro.

“El sistema de videollamadas no solo se lleva acabo en la Unidad Me y de Aislamiento, si no en el hospital general de Querétaro con los pacientes que su condición clínica lo permite“, precisó Pérez Rendón.

Agregó que en el caso del hospital general se han registrado 211 videollamadas entre pacientes y familiares, aunque dijo desconocer las videollamadas en el QCC.

Señaló que el contacto se realiza durante las tardes, sin embargo para el resto de los pacientes se hace a las 11 de la mañana dónde personal médico sale a la zona de urgencia y hospitalización para informar a los familiares el estado de los pacientes graves.

“Para el resto de los pacientes, todos los días a las 11 de la mañana se entrega información por personal médico para platicar al estado de salud a las personas con su familia“, puntualizó.