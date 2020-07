Confirma López Obrador que su prueba de COVID-19 salió negativa

El mandatario aseguró que se hizo la prueba y que “afortunadamente” no tiene este virus, además de que ya cuenta con su certificado

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la prueba que se realizó para detectar si estaba contagiado con el nuevo coronavirus tuvo resultados negativos, por lo que no tendrá ningún inconveniente para realizar su viaje a Estados Unidos y reunirse con su homólogo, el presidente Donald Trump.

“Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo, afortunadamente, este virus; ya me hice la prueba, llevo mi certificado”, destacó el mandatario.

El mandatario explicó que no se había hecho la prueba anteriormente porque no había presentado síntomas: “Entonces sí, no tenía yo ningún síntoma por eso no me había hecho la prueba porque le hago caso aquí a los doctores, y siempre nos han dicho que si no hay calentura, si no hay tos seca, si no hay malestar del cuerpo… más allá del normal, si no hay dificultades al respirar, pues no hay los síntomas, entonces que no se necesita la prueba”, aseguró.

De igual forma, reconoció que si al llegar a Estados Unidos es necesario que se vuelva a someter algún tipo de análisis, él estará en toda la disposición de cooperar con las autoridades de este país.