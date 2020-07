“Aún no es un hecho que ciclo escolar 2020-2021 se lleve de forma virtual”: Botello

El secretario estatal de Educación señaló que sostendrá una reunión con Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación a nivel federal, para abordar este y otros temas

Hasta ahora, no es un hecho que el ciclo escolar 2020-2021 será virtual debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, afirmó Alfredo Botello Montes, secretario de educación del estado de Querétaro.

En rueda de prensa, comentó que este miércoles sostendrá una reunión con el secretario de Salud federal, Esteban Moctezuma Barragán, en la que se atenderán temas como el retorno a clases y la contratación de nuevos maestros.

“No, no hay que dar por hecho que va a ser virtual, no tampoco. Estamos dependiendo del semáforo, estamos dependiendo de las condiciones de salud, más allá del semáforo, y tengan la seguridad que cuando retomemos a clases presenciales va a ser preservando la salud de los alumnos que acuden a los centros escolares, del personal que trabaja y de sus familias. No es que todo el año será virtual”, indicó.

Sobre el proceso de reinscripción en las escuelas, refirió que está en marcha tras notificar a los padres de familia en qué institución quedó cada alumno. Además, recordó que universidades tecnológicas y politécnicas continúan en clases vía remota pues cuentan con planes cuatrimestrales.

En cuanto a la contratación de personal académico, Botello Montes explicó que cada cambio de ciclo escolar se liberan plazas que entran a concurso, los maestros presentan su examen y la federación envía la lista de quiénes califican. Sin embargo, detalló que es la Usebeq la que cuenta con el dato específico de plazas disponibles.