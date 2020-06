Transplantes continuarán suspendidos mientras siga la contingencia por COVID-19

Así lo indicó Juan Manuel Sandoval, jefe de departamento de trasplantes del Hospital General de Querétaro

Mientras la Emergencia Sanitaria por COVID-19 siga en el país y los hospitales de Querétaro estén reconvertidos para dicha enfermedad, las donaciones y trasplantes de órganos seguirán suspendidas para la seguridad de los pacientes y los médicos, indicó Juan Manuel Sandoval, jefe de departamento de trasplantes del Hospital General de Querétaro.

En rueda de prensa conjunta con Asociación ALE, explicó que alrededor de 52 personas están en lista de espera en la entidad para recibir un trasplante en su mayoría de riñón e hígado, además que la mayoría ya habían sido aprobadas y programadas, sin embargo por la pandemia de COVID-19 fueron suspendidas.

“Ahorita no sería factible hacer trasplantes porque no tendríamos seguridad, ni para el paciente, ni para el trabajador de la salud, porque lo grave de este virus es que no lo conocemos (…) mientras no lo sepamos no podemos arriesgar un paciente y el consenso de los programas a nivel nacional es que debe ser en hospitales que no sean COVID”, precisó.

Enfatizó que esperan que con la próxima apertura del nuevo Hospital de Querétaro se pueda impulsar a la región como Centro de Trasplantes de Órganos, así como que este espacio sea libre de COVID-19.

Mencionó que en el caso de Querétaro ningún paciente con trasplante de órgano se ha contagiado de Coronavirus, así como tampoco se ha registrado algún fallecimiento; no obstante dijo que es imposible estimar cuantas personas pudiera haber fallecido por la espera de un órgano durante la pandemia.

En tanto Adriana Castro, presidenta de Asociación ALE, dio a conocer que en el caso de la Ciudad de México se ha registrado que 100 pacientes con trasplante de órgano se han contagiado de COVID-19, además que 10 personas han fallecido por dicha enfermedad.

Agregó que han registrado escasez de algunos medicamentos, además que la Asociación no ha dejado de trabajar buscando con los empresarios recursos y donaciones para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos sustitutos, mientras se espera su trasplante.

Por último, Carlos Castro, director General de Asociación ALE IAP, mencionó que la donación de órganos con personas positivas COVID no es posible, sin embargo ya se trabaja a nivel nacional en un programa de Reactivación de los Programas de Donación y Trasplantes en donde se analiza la aplicación de pruebas rápidas.