Suma el país 142 mil 690 casos de COVID-19 y 16 mil 872 muertes

Hugo López Gatell dio a conocer que, hasta el momento, hay 21 mil 740 casos activos

Este sábado, México alcanzó los 142 mil 690 casos acumulados y las 16 mil 872 defunciones a causa de COVID-19, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En rueda de prensa vespertina, el funcionario federal dio a conocer que, hasta el momento, hay 21 mil 740 casos activos, y que representan a los casos confirmados que presentaron síntomas en los últimos días.

Hasta el momento, se han estudiado a 401 mil 755 personas y, de estas, 202 mil 139 han resultado negativas a la prueba.

Al corte del 12 de junio, en el país, hay una ocupación del 46 por ciento en las camas para hospitalización general: Ciudad de México va a la cabeza con una ocupación del 77 por ciento, seguido del Estado de México con 75 por ciento.

Mientras que las camas destinadas a personas críticamente enfermas presentan una ocupación del 38 por ciento. Baja California va a la cabeza con un 63 por ciento de ocupación, seguido del Estado de México con un 62 por ciento.

“La Ciudad de México y el Estado de México, en la zona conurbada del Valle, ya tenemos varios días que se mantiene con poco cambio la ocupación hospitalaria. No sube, afortunadamente, no se están ocupando más y más, lo que habla de la estabilización de la epidemia, pero todavía no se ve un cambio hacia abajo, que es lo que esperamos ocurra próximamente”, puntualizó.