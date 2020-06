PAN mantendrá gubernatura de Querétaro en próximas elecciones: Kuri

Mauricio Kuri González asegura que sin importar el adversario el partido Acción Nacional ganará las próximas elecciones

El Partido Acción Nacional (PAN) va a mantener la gubernatura de Querétaro, independientemente del adversario que coloquen los otros partidos políticos, aseguró Mauricio Kuri González, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República.

Lo anterior lo comentó durante una plática con periodistas y comunicadores en el marco del Día de la Libertad de Expresión, en la que se le pidió su opinión sobre la posible candidatura a la gubernatura de Santiago Nieto Castillo, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Estoy convencido que el Partido Acción Nacional va a ganar, estoy totalmente seguro. En Querétaro en verdad lo veo muy complicado que pierda el PAN, todo puede suceder en una competencia, pero manden a quien manden Querétaro es una parte fundamental para Acción Nacional. En Querétaro lo retiene el PAN”, enfatizó Kuri González.

Agrego que considera a Nieto Castillo un buen amigo y una persona muy académica, quien ahora está en un puesto relevante a nivel federal, por lo que no sabe si el presidente de la República lo mandará a contender en las elecciones del 2021.

Al preguntarle si mantiene su aspiración por contender a la gubernatura, Kuri González dijo que nunca ha puesto un “techo” a sus aspiraciones políticas y afirmó que le gustaría crecer en la política. Asimismo, señaló que espera a los mejores adversarios para que haya un rebote de ideas.

“En mi vida nunca me he puesto un techo y me gustan los retos fuertes, me gusta que me manden a lugares más altos, con los adversarios más fuertes que pudieran tener, para tener un bonito rebote de ideas que sea de altura”, puntualizó.

Sobre las manifestaciones en Jalisco por el abuso de poder por parte de las corporaciones de seguridad, puntualizó que a veces se deben tomar “medidas extraordinarias en momentos extraordinarios”, y acusó que eso sólo ocurre en dicho estado y no en otros gobernados por Morena, en donde también ha habido casos parecidos.