Pese a contingencia, banderas arcoíris salen a las calles de Querétaro para celebrar Día del Orgullo LGBTI+

Los activistas vestidos de la bandera de la diversidad sexual, invitaron a la ciudadanía a celebrar el orgullo de ser diferentes

Con la intención de celebrar el día Internacional del Orgullo Lésbico-Gay-Bisexual-Transgénero-Transexual-Intersexual y más (LGBT+), activistas defensores de los derechos humanos y la diversidad sexual, agrupados en el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, realizaron un recorrido por la capital queretana vestidos con las banderas arcoíris.

Con esto, los activistas externaron que muestran, que las personas tienen luz propia, “y que de esa manera, en el día a día, esa diversidad humana y colorida que recorre Querétaro, muestra esperanza, solidaridad, optimismo y resiliencia para superar la adversidad que afecta a la humanidad en medio de pandemias y discursos de odio”.

Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico, indicó que no importa que en la entidad no se enciendan los Arcos de Querétaro de colores o cualquier otro edificio, porque “quienes iluminan el camino hacia la igualdad, los derechos humanos y la no discriminación“, son los ciudadanos.

“… con su diversidad, con su alegría, con su participación propositiva para superar las múltiples formas de discriminación o violencia que se generan a causa de la preferencia sexual, género, edad, color de piel, discapacidad o cualquier otra diferencia”, acotaron.

Por esa razón, al concluir el recorrido, los activistas vestidos de la bandera de la diversidad sexual, invitaron a la ciudadanía a celebrar el orgullo de ser diferentes, “porque cada quien con su diferencia, aporta algo nuevo y distinto que permite el aprendizaje, así como el apoyo mutuo para crecer como Estado y como país”, concluyeron.