Para rescatar espacio teatral, Forito 3 pesos lanza campaña en Kickstarter

Con el objetivo de recaudar fondos para salvar el “Forito 3 pesos”, así como el empleo de las más de 10 personas que colaboran con el espacio, se lanzó una campaña fondeadora para recolectar recursos, explicó Alexandro Fuentes, director de Forito 3 pesos.

Explicó que la meta es recaudar 99 mil pesos en lo que resta del mes de junio, además de que las personas que apoyen pueden obtener boletos para futuras funciones, playeras, citas virtuales con el equipo, entre otros beneficios.

“Hicimos una fondeadora que es un evento de una recaudación de fondos para que las personas puedan donar si están interesadas en el proyecto y en esta recaudación de fondos pueden obtener algunos premios o regalos de acuerdo a su donación, hay desde boletos en compra adelantada, playeras del teatro hasta citas virtuales con alguno de nuestro equipo, entre otros”, precisó.

Mencionó que debido a la pandemia de COVID-19 tuvieron que cerrar como muchos otros grupos de teatro, sin embargo en comparación a otros compañeros no han utilizado las plataformas digitales porque consideran que no cuentan con el equipo suficiente para dar un buen espectáculo.

“Nosotros no nos hemos enfocado en este aspecto porque creemos que no tenemos el equipo necesario, tanto micrófono, videos, para dar un producto de calidad a las personas, entonces no nos hemos enfocado en este tema”, indicó.

Agregó que tampoco las reaperturas de este pasado 17 de junio les benefician, pues debido a que deben respetar los aforos solo podrían atender a cinco personas, por lo que no podrían salir los gastos.

Por último, detalló que el Forito 3 pesos tiene cinco años en activo en el estado, además que en la modalidad de microteatro trabajaban de jueves a domingo en donde en una hora presentaban 4 shows diferentes con temática dependiendo la época, en febrero relativo relacionado con el amor, cómico de terror en octubre y noviembre, el especial de navidad y una en verano de un show diferente con un tema nuevo

Para apoyar a Forito tres pesos puedes ingresar a este link de kickstarter.