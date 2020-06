Negocios del Centro, en incertidumbre por COVID-19

El líder de comerciantes recordó que alrededor de 40 o 50 locales ya no abrirán, debido a las afectaciones por el COVID-19.

Entre el 50 y 60 por ciento de los cuatro mil 500 negocios del Centro Histórico reiniciaron sus actividades el pasado miércoles 17 de junio, no obstante, muchos de los comercios aún no han decidido si abrirán, entre varias razones, por la situación económica.

Así lo señaló Alfonso González Hurtado, presidente de la Asociación de Comercio Establecido del Centro Histórico, quien explicó que, si bien los negocios no esenciales, como aquellos dedicados a la venta de ropa, ya pudieron retomar sus actividades, algunos aún no han decidido si retomarán sus actividades. El líder de comerciantes recordó que alrededor de 40 o 50 locales ya no abrirán, debido a las afectaciones por el COVID-19.

«No fue el 100 por ciento. Fuimos mucho menos […] hay muchos que todavía están pensando en la cuarentena, en el confinamiento, que definitivamente no quieren abrir y, muchos otros, todavía no están listos con los protocolos que nos marca la autoridad. Entonces, ahorita estamos en la incertidumbre de cuántos pueden o no pueden abrir», dijo.

De acuerdo con González Hurtado, muchos de los comercios enfrentan complicaciones financieras debido al alto costo de las rentas. Asimismo, reconoció que esta semana los negocios registraron una afluencia entre el 30 y el 35 por ciento, «el centro todavía se ve muy vacío», dijo.

«Hay muchos dueños de local que no fueron solidarios con los comerciantes, y ahorita, en la reapertura tendrán que negociar con los dueños de los locales […] está como en la incertidumbre, entonces el darte una cantidad exacta, el por qué no han abierto, sería muy irresponsable», recalcó.

Por último, el líder de comerciantes dijo que los negocios del centro ya aplican los protocolos de seguridad sanitaria; sin embargo, aún hace falta definir con las autoridades, algunos puntos como los horarios de cierre de los establecimientos o si cerrarán un día a la semana.