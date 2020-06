Los 9 mdp que pagarán exfuncionarios de MAV se reintegrarán a las arcas municipales

Así lo informó el secretario de Gobierno, Apolinar Casillas, quien indicó, el pasado fin de semana, el Poder Judicial les notificó que ya fue resarcido el daño provocado al municipio de Querétaro y ya está en trámite la transferencia de los recursos

Serán reintegrados a las arcas municipales, los nueve millones de pesos, correspondientes a la reparación del daño, y que pagaron los ex funcionarios de la administración del municipio de Querétaro del 2015 al 2018, sentenciados por corrupción, al simular actividades de capacitación en materia de protección civil.

Así lo informó el secretario de Gobierno, Apolinar Casillas, quien indicó, el pasado fin de semana, el Poder Judicial les notificó que ya fue resarcido el daño provocado al municipio de Querétaro y ya está en trámite la transferencia de los recursos.

“Ya se están haciendo los trámites con el Poder Judicial para la transferencia del monto depositado por los iniciados para reincorporarse al patrimonio del municipio”, dijo.

Casillas informó que estos nueve millones de pesos, es el monto correspondiente a los contratos que se realizaron con el particular, no obstante, aún no se conoce a qué podrán destinarse estos recursos. Una vez que se depositen, se pondrán a disposición de la Secretaria de Finanzas.

El funcionario municipal recordó que aún hay alrededor de cuatro procedimientos, correspondientes a irregularidades detectadas en la pasada administración, y que están o en la Fiscalìa General del Estado o en el Poder Judicial.

Además dio a conocer que existe otro procedimiento adicional, que iniciaron particulares debido a una presunta afectación en una propiedad privada con la construcción de Paseo Querétaro.

Por último,Casillas aseguró que en el proceso de entrega recepción, si se detectaron las irregularidades en los contratos para la capacitación en materia de protección civil, y que de acuerdo con lo informado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se detecto que el particular era una persona que no tenía tal actividad y no se acreditó que impartieran dichos cursos.

“Es en razón de ello, que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, los hechos y documentos”, puntualizó Casillas.