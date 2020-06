López Obrador recomienda renunciar a funcionarios que no concuerden con la 4T

El presidente lo expresó al referirse a la polémica surgida durante los últimos días en torno al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), además que confirmó que aceptó la renuncia de Monica Maccise, quien estaba al frente del organismo autónomo.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que si hay personas que no tienen afinidad con el proyecto de la cuarta transformación, lo más honesto es que renuncien.

Así lo dijo al referirse a la polémica surgida durante los últimos días en torno al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), además que confirmó que aceptó la renuncia de Mónica Maccise, quien estaba al frente del organismo autónomo.

«Creo que cada quien es libre, siempre he dicho, de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando […] creo que no se debió convocar a ese foro y quienes no compartan la política de transformación pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno en lo que corresponde a nosotros, con las facultades del ejecutivo», enfatizó López Obrador.

Aseguró que su gobierno no simulará el combate al racismo y la discriminación; no obstante insistió que revisará de qué manera se formó el organismo para que pueda pasar al área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación.

Agregó que también se buscaría reducir la burocracia del organismo, además que estará proponiendo, si está dentro de sus facultades, designar a una mujer de origen indígena para encabezar el Conapred.

Por otro lado, también confirmó la renuncia de Asa Christina Laurell como titular de la subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud (SIDSS) por diferencias con Jorge Alcocer, secretario de Salud de México.

Asimismo dijo que Mara Gómez Pérez presentó su renuncia como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sin embargo el titular del ejecutivo dijo que los familiares de las víctimas también había exigido ya su renuncia.