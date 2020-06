Gatell ofrece disculpas a senadora panista Alejandra Reynoso

Además, durante la conferencia vespertina se planteó la posibilidad de adelantar la aplicación de la vacuna contra la influenza, con la finalidad de evitar que se sume esta enfermedad a la pandemia por COVID-19

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud de México, realizó una disculpa pública a Alejandra Reynoso, senadora de la República, quien lo acusó de misógino al referirse sobre fisiología humana al contestarle preguntas durante su comparecencia ante el Senado de la República.

El subsecretario dijo que no iba a cuestionar si es válida o no la percepción que tuvo la senadora de su respuesta durante la comparecencia, pues nunca fue su intención ofenderla por lo que se disculpó durante la conferencia vespertina de este 1 de junio.

“Yo no voy a cuestionar si es válido o no su percepción que fue ofendida, puedo decir públicamente no tengo intensión alguna, ni la tuve en ese momento de ofenderla ni a ella ni a nadie y le pido una disculpa la senadora Alejandra Nohemí Reynoso Sánchez, legisladora, senadora”, enfatizó.

Agregó que le preocupa la percepción que tuvo la senadora, pues desde hace mucho tiempo sus convicciones están en el respeto, la defensa, la promulgación, la igualdad de los géneros, no solo entre los géneros si no de una enorme diversidad genéricas que existen.

Asimismo, dijo que respeta absolutamente la separación de poderes y reconoce que es parte de uno de los poderes y que es un funcionario al servicio de los ciudadanos.

Además, dijo que iba a mejorar sus estrategias de comunicación tras las observaciones de la senadora panista.

Por otro lado, López Gatell coincidió con la propuesta de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para adelantar la vacunación de la Influenza y que no coincida con un posible brote de COVID-19.

Sin embargo, el funcionario federal explicó que la campaña de vacunación se realiza hasta octubre porque es la fecha de disponibilidad de la vacuna, pues en febrero se seleccionan las cepas, entre mayo y junio se hace la producción, en julio sale al mercado y hasta septiembre empieza a distribuirse.

“Sobre la vacuna, coincido con lo que dice la dra. Sheinbaum anticipar la vacunación de la influenza, hay una restricción, la vacuna misma no está disponible generalmente antes de octubre debido al ciclo de fabricación (…) en cuanto llegue, desde luego estaremos utilizándola”, puntualizó.