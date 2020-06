Espectáculos que no cuenten con permisos podrán ser multados con hasta 26 mil pesos

El Secretario de gobierno municipal aseguró que el municipio seguirá las indicaciones del semáforo federal para la apertura de actividades masivas; “obviamente eventos masivos, no serán de los primeros que se permitan”

De venderse boletos para espectáculos, que no cuente con los permisos correspondientes, se podrían imponer multas de hasta 26 mil pesos, advirtió Apolinar Casillas, secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, al señalar que han identificado que promotores anuncian la realización de espectáculos en la capital, sin que exista certeza de que puedan llevarse a cabo por el COVID-19.

En video conferencia, Casillas indicó que se pusieron en contacto con tres promotores que anunciaron fechas para la realización de espectáculos, para pedirles que se abstengan de vender boletos de eventos no autorizados.

“Sí hemos visto que hay promotores que han estado abriendo sus portales, sus muros, ofreciendo fechas, que insisto no están autorizadas (…) No pueden vender boletos, si no tienen un permiso para la realización del espectáculo”, dijo.

Las sanciones por este motivo, dijo, pueden ir desde 15 hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir, de mil 303 pesos hasta 26 mil 64 pesos.

No obstante, Casillas subrayó que hasta el momento no se han aplicado sanciones por este motivo y tampoco se han recibido solicitudes para la realización de espectáculos en el municipio.

Luego de que el estado anunciará la suspensión de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre por el COVID-19, Casillas afirmó que el municipio se sumará a esta medida y los eventos masivos se retomarán hasta que el semáforo de las autoridades federales y estatales lo determinen.

“Nos vamos a sumar. El tiempo nos lo va a ir diciendo el semáforo que vayamos teniendo en el estado (…) obviamente eventos masivos, no serán de los primeros que se permitan”, dijo.