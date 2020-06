Desmiente alcalde de Colón que se haya curado de COVID-19 en 6 días

En videoconferencia, el edil de Colón explicó que, también resultaron positivos al virus tanto su esposa, como su secretaria y el secretario de Finanzas, Julián Martínez Ortiz

Será hasta el próximo lunes 22 de junio, cuando el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, podría retomar su agenda pública y concluir su aislamiento domiciliario, tras resultar positivo al COVID-19.

En videoconferencia, el edil de Colón explicó que, también resultaron positivos al virus tanto su esposa, como su secretaria y el secretario de Finanzas, Julián Martínez Ortiz; quienes también están en aislamiento y se encuentran estables.

“Hay gente que se sorprende que, en seis días me curé, y todavía no estoy curado. Me siento mejor. Estoy en una situación de salud de mucha mejora“, declaró.

