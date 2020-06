Denuncian en redes asaltos en Cerro de la Lagartija, Juriquilla

Al menos dos reportes de asaltos ha registrado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPM) en el Cerro de la Lagartija, en Juriquilla

De acuerdo con una denuncia publicada en redes sociales, el 9 de junio una persona fue víctima de un asalto a punta de pistola cuando entrenaba en su bicicleta de montaña en la zona conocida como el Cerro de la Lagartija, en las inmediaciones de Juriquilla.

El lugar, según relata el ofendido, es un sitio visitado frecuentemente por ciclistas, corredores y familias. De acuerdo con el testimonio, el robo aconteció cuando realizaba su ruta de costumbre y, en una motocicleta, vio a dos hombres de aproximadamente 1.65 cm de altura, vestidos con ropa holgada, en una moto scooter marca Italika, quienes le cerraron el paso y le robaron la bicicleta.

“Logré salir corriendo de la situación para poder llamar a una patrulla (…) me siento lleno de emociones encontradas en este momento, me da tristeza saber que un lugar que considerábamos seguro y que nos gustaba para hacer ejercicio, ya no lo sea…”, apuntó el usuario.

Consultados al respecto, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detallaron que hasta el momento se tienen dos reportes de asaltos en este sitio, de los cuales se tomaron las denuncias correspondientes, vía tableta electrónica, por lo que estos casos se encuentran en la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, la víctima destacó que la patrulla que atendió su reporte le “brindó un buen servicio, tomando mi declaración y comentándome que era el 2 (sic) caso en 15 días, en donde antes no se había reportado ningún incidente”.