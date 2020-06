Daniela Salgado denuncia a Alejandro Ochoa por violencia política en razón de género

La diputada local panista presentó la denuncia en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, además advirtió que si continúa el hostigamiento se planteará presentar una denuncia ante la Fiscalía General

Tras recibir presuntos ataques a través de redes sociales del presidente municipal de su partido en Colón, Alejandro Ochoa Valencia, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Salgado Márquez, informó que presentó una denuncia por violencia política en razón de género contra el edil.

La denuncia se presentó en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) la semana pasada.

De acuerdo con Salgado Márquez, además, de los ataques en redes sociales, también denunció que, durante la entrega de apoyos, la seguían patrullas y elementos de Protección Civil del Municipio.

“Incluso, cuando estábamos en el tema de los apoyos alimentarios, como voluntaria y demás tipo de situaciones, dicho alcalde mandaba a protección civil y a patrullas a puntos en donde yo me encontraba. No sé si con afán de intimidar, no sé con qué otro objetivo”, declaró.

Salgado Márquez explicó que, los elementos del municipio le cuestionaban por la aglomeración de personas que realizaba durante la entrega de apoyos, no obstante, aseguró que no realizó reuniones, ni generó aglomeraciones durante esta contingencia sanitaria.

“Se disculpaban de antemano conmigo, por estar ahí, pero decían que estaban siguiendo indicaciones”, agregó.

La legisladora panista añadió que, hasta el momento, no se tiene considerado presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado, no obstante, advirtió que no se detendría, de continuar el hostigamiento.