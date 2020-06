Comerciantes se alistan para abrir negocios en Querétaro este 17 de junio

Para llevar a cabo la reapertura, se tienen contempladas 18 medidas sanitarias que todos los comercios deberán atender, so pena de ser multados

Comerciantes del Centro Histórico aplicarían 18 medidas de seguridad sanitaria en sus establecimientos, como el colocar arcos sanitizantes en lugares de mayor aglomeración de personas y abrir en horarios de 10 a.m. a 5:00 p.m.

Así lo dio a conocer Alfonso González Hurtado, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, quien informó que tras la reunión sostenida entre las autoridades estatales y el sector comercio, servicios y turismo, se estipuló que los negocios, para volver a operar, tendrían que implementar un protocolo avalado por las autoridades sanitarias.

Esto se da después del anuncio del gobernador Francisco Domínguez Servién, quien indicó que el próximo miércoles 17 de junio, podrán abrir ciertas actividades no esenciales con restricciones.

El líder de comerciantes enfatizó que cada comerciante se comprometió a firmar una carta compromiso para aplicar las medidas de seguridad sanitaria, y de no realizarse, podrían imponerse sanciones económicas, que podrían incluir la pérdida de la licencia de funcionamiento.

“La situación sigue bastante complicada, muy muy complicada, porque cada día que pasa el comerciante se endeuda más; debe renta, con los proveedores no se pueden cumplir los compromisos, con los empleados no se pueden contratar. Cada día va creciendo el problema económico”, agregó.

De acuerdo con González Hurtado, al menos, el 80 por ciento de los comerciantes del Centro Histórico han tenido pérdidas que van desde los 50 mil pesos hasta el millón y medio de pesos, según el tamaño y giro de los negocios.

Las nuevas medidas de seguridad, dadas a conocer por la asociación, son las siguientes:

1. Laborar con la mitad de empleados o menos

2. Uso de cubrebocas y careta obligatorio para empleados

3. Gel y sanitizante para los clientes al ingreso del establecimiento

4. Letreros de sana distancia y uso de cubrebocas en todo el centro

5. Las personas que no tomen las medidas de higiene, como el uso del cubrebocas, no serán atendidas

6. Controlar la cantidad de personas que ingresan a los negocios con marcas en el piso y sana distancia

7. Los vigilantes temporales estarán tomando la temperatura y regalando cubrebocas

8. Los negocios se abrirán en horarios de 10 a.m. a 5:00 p.m.

9. Cerrar los días domingo

10. Uso de guantes para el personal de caja

11. Lavarse las manos de 6 a 10 veces al día

12. Limpiar constantemente con cloro áreas donde tenga contacto el cliente

13. Trapear con cloro varias veces al día

14. No permitir probar prendas de vestir o calzado

15. Colocar arcos sanitizantes en lugares de mayor aglomeración de personas

16. No dar ni recibir dinero de mano

17. En áreas de cajas, colocar acrílico para evitar contracto entre personal y clientes

18. El cliente que no use cubrebocas, no podrá ser atendido