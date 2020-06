Ciudadanos, únicos responsables de desplazamientos no esenciales a San Miguel de Allende: Seseq

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, señaló que estos desplazamientos no son responsabilidad del municipio guanajuatense, sino de los ciudadanos

La Secretaría de Salud de Querétaro (Seseq) no responsabilizó al municipio de San Miguel Allende, Guanajuato por la visita de queretanos a dicho lugar el pasado fin de semana, sino que fue responsabilidad de la población que realizó desplazamientos no esenciales.

Así lo indicó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, al ser cuestionada por el comunicado de autoridades de San Miguel de Allende que rechazaron un aumento de visitas de queretanos el pasado fin de semana.

Agregó que la declaración que realizó Julio Cesar Ramírez Argüello, secretario de Salud de Querétaro, sobre el posible rebrote que habría en las próximas semanas por este desplazamiento no responsabilizaba al municipio guanajuatense, aunque dijo que sí detectaron la apertura de negocios no esenciales.

“Ellos aperturaron muchos servicios no esenciales y el pronunciamiento del secretario no fue en el sentido de hacer o emitir una responsabilidad al municipio como tal, sino más bien la movilidad que hubo de la población, está convivencia cercana entre las personas que se desplazaron no debiéndolo hacer porque estamos en un semáforo rojo”, enfatizó

Mencionó que cada persona es responsable de asumir, conocer y aplicar las medidas preventivas como lo es la sana distancia que incluye no realizar desplazamientos no esenciales.

Indicó que la información de los desplazamientos la proporcionó la Dirección de Riesgos Sanitarios, y destacó que con la apertura anticipada de negocios podría estar generando el desplazamiento de personas.

Por último dijo que también existe la posibilidad que las personas se estén movilizando a esa zona por alguna propiedad que tengan en lugar o para rentar cabañas.

“Este monitoreo que hace la Dirección de Riesgos Sanitarios se identifica esto que comentaba con el doctor y lo que se tenía de conocimiento es que les digo que hay varios negocios que ya abrieron de manera anticipada y que pudieran estar desplazándose”, puntualizó.