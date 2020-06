Apoyos Económicos Directos dan un respiro a comerciantes y prestadores de servicios

Recibir un apoyo de 4 mil pesos ha podido ser la diferencia entre cerrar o continuar para muchas personas que no cuentan con un trabajo estable, y que día a día realizan diversos oficios para proveer sustento en sus familias, aquí algunos de sus comentarios

Taxistas, artesanos y comerciantes son parte de la población que ha sufrido afectaciones a causa de la pandemia del COVID-19, a raíz del cierre de negocios y actividades no esenciales para evitar contagios.

Con esto, el municipio de Querétaro entregó los Apoyos Económicos Directos que consisten en la entrega única de cuatro mil pesos, mediante tarjeta bancaria, a las personas que se han visto afectadas durante esta pandemia.

El negocio de comida Bokados, ubicado en Epigmenio Gonzáles, fue uno de los beneficiados con el programa de apoyos del municipio de Querétaro y con este, Patricia García León, encargada del local, explica que pudo pagar, durante una semana más, los insumos necesarios para su local.

Para ella, la pandemia por el COVID-19 ha afectado a todos los negocios, debido a la disminución en el flujo de personas. Su local, registró una baja de hasta el 90 por ciento de consumidores desde marzo, cuando se suspendieron las clases presenciales y se comenzó a entregar comida para llevar.

“El recurso que llegó de las despensas fue muy importante para toda la gente que trabaja aquí (…) el único llamado que yo haría es tener calma y día a día, con alegría, podernos levantar y decir gracias a Dios, por estar”, señala.

Viridiana Gudiño también es encargada de una taquería en el mercado Primero de Agosto “Presidentes”. El negocio tiene cuatro años, sin embargo, desde hace dos años, ella es la encargada.

Con la pandemia, tuvo que descansar a dos empleados; además, a esto se le suma que tiene un hijo de dos años y no tiene seguridad social para la protegerse en caso de enfermedad. “Una de las pautas es ir viendo la manera de ir formalizando más el negocio, ahorita, mantenerlo, porque estamos en el punto de o si cerramos o si seguimos generando empleos”, acota.

María de Jesús Rosas Sánchez fue beneficiada de un programa de apoyos de cuatro mil pesos. Desde los 35 años, trabaja en el estadio Corregidora cuando inició como vendedora de cervezas y refrescos. Actualmente, se dedica a vender semillas, cacahuates, paletas, entre otros dulces.

“Yo estaba bien, porque en otro lado no quieren ocupar a las personas mayores y, ahí gracias a Dios nos seguían ocupando. Yo quisiera, primeramente, Dios, que pasará esto, para que nos siguieran dando la oportunidad a nosotros como personas mayores”, enfatiza.

Ángel Carrillo Hernández labora como taxista, y a raíz de la contingencia, la afluencia de pasajeros disminuyó considerablemente, al punto de tener que dejar de utilizar la unidad por unos días.

Aunque se han reincorporado al espacio público algunas empresas, Àngel cuestiona que muchas de estas, tienen transporte para su personal. Además, explica que también existe desconfianza por los contagios desde los conductores; “si es una persona que va mal, y yo estoy bien, me toca a mí también”, advierte.

“Quiero hacer un llamado para que nos ayuden más, porque la verdad está la situación muy difícil”, añade.

De acuerdo con Ángel, a esto se le suma la situación de inseguridad, ya que hace ocho días sufrió un asalto, tras subir una persona en Paseo Querétaro; “yo quiero que haya más vigilancia para ayudarnos, no para perjudicarnos”, dice.

Juan Ocampo González es artesano desde niño, por la herencia familiar, sin embargo, a raíz de la pandemia, sus ventas disminuyeron. Con el apoyo del municipio, pudo solventar algunos gastos, sin embargo, subraya que se necesitan soluciones para poder trabajar y “salir adelante”.

“Nos ha perjudicado bastante en nuestra economía, y no creo que, a nosotros, sino a todo México. He visto a grandes empresarios que se están manifestando en sus carros del año, en las calles; no creo que sufran igual que uno, que no tiene ni carro, ni nada”, señala al invitar a las personas, a después de la pandemia, asistan a comprar artesanías y no a tiendas departamentales.