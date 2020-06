16 estados cambiarán a color naranja a partir del lunes; Querétaro sigue en riesgo máximo

Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que los gobiernos estatales tienen un conocimiento más amplio de sus necesidades y no existe confrontación alguna con los mandatarios

Serán 16 estados los que aparecerán en color naranja del 15 al 22 de junio, de acuerdo con el nuevo semáforo de riesgo epidemiológico que presentaron las autoridades federales; entre ellos se encuentra Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas. Querétaro continúa en color rojo de máximo contagio.

En rueda de prensa vespertina, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, explicó que el semáforo, considera como indicadores para riesgo epidémico, la ocupación hospitalaria, la tendencia del síndrome COVID-19, así como la tendencia de hospitalización y de positividad.

De acuerdo con los datos federales, los estados que cambiarán a partir del próximo lunes a color naranja son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas

Cortés Alcalá abundó que se considera con un nivel de riesgo máximo (color rojo), a los estados obtienen una calificación entre 2.6 a 4.0 puntos; seguido de un nivel alto (color naranja) a quienes presentan un puntaje de 1.6 a 2.5 y riesgo medio (color amarillo) de 1.1 a 1.5. Finalmente, en color verde, que representa el nivel mínimo de riesgo, a quienes tienen una calificación de 1.0.

En el caso de Querétaro, que cambiará a color naranja a partir del miércoles 17 de junio según el anuncio de las autoridades estatales, obtuvo una puntuación de 2.80 puntos, al presentar una ocupación hospitalaria del 33 por ciento y de positividad de 49 por ciento, por lo que seguirá en color rojo en el nivel de riesgo máximo.

En tanto, al ser cuestionado por estados que se han adelantado al semáforo de riesgo epidemiológico, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que los gobiernos estatales tienen un conocimiento más amplio de sus necesidades y no existe confrontación alguna con los mandatarios.

“Nadie quiere pelearse, porque no se trata de pelearse, se trata de trabajar para 128 millones de mexicanas y mexicanos (…) Nosotros en el gobierno federal no tenemos confrontación con nadie. No hay ninguna fisura”, declaró.

Recalcó que, en México, hay una “enorme proporción de personas” que viven al día, y la sociedad se empieza a cansar y no se puede aguantar indefinidamente en el confinamiento, por ello, insistió en que se buscó aplicar las medidas de seguridad sanitaria cuando fuera “técnica y científicamente procedente”.