UAQ ofrecerá descuentos de hasta 90% en reinscripción

El descuento se otorgará a todos los estudiantes que lo soliciten, según indicó la rectora Teresa García Gasca

Para apoyar a los estudiantes que enfrenten complicaciones económicas durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), otorgará apoyos para la reinscripción desde el 10 hasta el 90 por ciento, informó la rectora Teresa García Gasca.

Durante la sesión de consejo universitario, la rectora del alma mater de estudios dio a conocer que se modificará el Programa de Apoyo para la Reinscripción, y que daba descuentos en el costo de inscripción del 50 al 100 por ciento a un número limitado de estudiantes a través de una encuesta socioeconómica.

García Gasca explicó que este descuento se otorgará a todos los estudiantes que lo soliciten y llamó a la comunidad universitaria a apelar a su sentido de responsabilidad, ya que la Universidad, tiene una merma de más de 66 millones de pesos y, por semestre, los ingresos por inscripción ascienden a 23 y 25 millones de pesos.

“Vuelvo a apelar a la responsabilidad de que, quien no lo necesiten, no lo usen, déjenselo a quien si lo necesita y apoyen a su Universidad con el monto de su inscripción, si la pueden hacer. No solo eso, vamos a abrir una cuenta de aportaciones voluntarias (…) para quienes incluso puedan dar más, puedan dar un poquito más, lo que sea”, declaró.

García Gasca aseguró que esta cuenta de aportaciones voluntarias y de donativos, deducibles de impuestos, se abrirá a la sociedad en general, para que puedan apoyar y el golpe económico de la Universidad se reduzca.

“Vamos a empezar a recortar en este momento viáticos y este tipo de acciones que, en principio, no se están pudiendo llevar a cabo. Vamos a ver cuánto podemos recuperar de las acciones que no se están llevando a cabo”, agregó.

La convocatoria para inscribirse al Programa de Apoyo para la Reinscripción estará disponible a partir del primero de junio, y los interesados deberán de seleccionar qué tipo de apoyo requieren.