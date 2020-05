Trasladan al Centro de Congresos a dos personas dadas de alta del Hospital General

Se trata de pacientes que no podían permanecer en aislamiento, indicó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro

Con el objetivo de no poner en riesgo a las familias de los pacientes positivos de COVID-19 que no puedan mantenerse en aislamiento en sus domicilios, dos individuos han sido trasladados a la Unidad Médica de Atención del Querétaro Centro de Congresos, indicó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

La funcionaria estatal explicó que no todos los pacientes dados de alta del Hospital General de Querétaro serán trasladados a la UMA, pues únicamente se trasladará a los que cuentan con algunas condiciones.

“Los pacientes que van a la UMA son las personas que pudieran no reunir las condiciones necesarias en su hogar para mantenerse aislados, es decir, por ejemplo si es una familia o una casa donde viven 10 personas y solo hay dos habitaciones sería complicado que destinen solo una habitación para la persona que requiere mantenerse aislada.”, precisó Pérez Rendón.

Mencionó que entre los pacientes del hospital ha sido más fácil detectar su situación socioeconómica, sin embargo entre los pacientes con cuadros leves en manejo domiciliario se busca que también cumplan con las óptimas condiciones de aislamiento.

Agregó que otro grupo al que está destinado este espacio en el QCC es a los que cuentan con alguna comorbilidad controlada, sin embargo requieren una vigilancia más estrecha, por lo que también puede ser trasladados a este espacio.

Asimismo, Pérez Rendón indicó que hasta el momento no tienen identificado que vaya a ver algún tipo de restricción en contra de los usuarios de transporte público que no utilicen un cubrebocas.

Enfatizó que por el momento se insiste en su uso, además que principalmente se fabriquen en casa; sin embargo no descarta que más adelante se tomen medidas más severas.

“En este momento yo no tengo identificado que vaya haber alguna restricción de que si no trae el cubrebocas no se le permita abordar, seguramente mientras avancemos pudiera hacerse más estricto, pero por el momento sigue siendo en términos de insistir”, puntualizó.