Sistema queretano para que conductores no violen cuarentena, entre los más avanzados de México

Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, aseguró que ningún conductor podrá decir que no fue advertido en caso de ser reincidente

El sistema tecnológico del Centro de Información y Análisis para la Seguridad (CQ-CIAS) es desde donde se dará seguimiento a los casos de los conductores que circulan por el estado de Querétaro sin que realicen una actividad esencial durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19, explicó Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno de Querétaro.

Agregó que este desarrollo informático, que pudiera ser el más avanzado a nivel nacional, es el que permite a los policías municipales y estatales recabar las denuncias a través de tabletas.

“Desde el CIAS, el Centro de Información y Análisis para la Seguridad se realizó una base de datos para esto, en la primera ocasión en donde se apelará a la solidaridad se pedirá la placa, el nombre del conductor, los datos personales serán registrados en esta plataforma”, precisó Granados Torres.

Mencionó que en esta primera ocasión se les invitará a seguir las indicaciones sanitarias, pero a partir de la segunda se comenzará a sancionar proporcionalmente al caso y a las circunstancias.

Enfatizó que de esta manera ninguna persona no podrá alegar que no fue advertida o que no sabía de qué se trataba porque el registro que se hace es en la plataforma del 911 que tiene acceso todos los oficiales.

Por último, dijo que no hay la capacidad operativa para vigilar a todos los ciudadanos, sin embargo aseguró que siempre se va apelar a la conciencia ciudadana, a la solidaridad e identidad del estado para apoyar en estos momentos.

“Siempre vamos a apelar a la conciencia ciudadana, a la identidad con nuestro estado de Querétaro y a la solidaridad para cuidarnos unos con otros”, puntualizó.