Se mantienen vigentes las verificaciones del segundo semestre del 2019: SEDESU

Los verificentros permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, para cumplir las medidas de distanciamiento social

Los automóviles con holograma 0,1 y 2 en todas las terminaciones de placa, estarán exentos de la verificación vehicular de primer semestre del 2020, y podrán circular sin restricciones con el certificado y holograma correspondiente al segundo semestre del 2019, anunció Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU).

Como parte de las medidas para prevenir los contagios de COVID-19, Del Prete Tercero enfatizó que se mantendrá vigente la verificación correspondiente al segundo semestre del 2019, hasta que se restablezca los servicios de los verificentros y se establezca un nuevo calendario.

Asimismo, indicó que los propietarios de vehículos con holograma y certificado doble cero, que tengan fecha de vencimiento posterior al primero de abril del 2020, se considerarán vigentes hasta que se reinicie el servicio de verificación.

“Lo que buscamos es reducir el contagio. No generar presiones innecesarias en la movilidad de los ciudadanos, por tener que cumplir una obligación”, dijo.

No obstante, advirtió que los vehículos que no cuenten con el holograma correspondiente al segundo semestre del 2019, no podrán circular en el estado, y en caso de hacerlo, podrán ser acreedores a una infracción de tránsito.

“Si se detecta que contaminan ostensiblemente, podrán ser retirados”, agregó.

De acuerdo con el secretario estatal, hay un padrón de 500 mil vehículos verificables y, durante los primeros meses del año, lograron verificarse aproximadamente 120 mil.