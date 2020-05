Reactivación de actividades económicas traerá rebrotes de COVID-19, reconoce López-Gatell

Mencionó que en ningún país está garantizado que no haya rebrotes, sin embargo, señaló que es imposible y muy dañino seguir manteniendo medidas de inmovilidad por más tiempo

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, reconoció que una vez que empieza la reactivación de actividades económicas y sociales en el país se registrarán rebrotes de COVID-19.

Mencionó que en ningún país está garantizado que no haya rebrotes, sin embargo, señaló que es imposible y muy dañino seguir manteniendo medidas de inmovilidad por más tiempo.

“No está garantizado en modo alguno ni en México, ni en ningún país del mundo que en el momento en el que comienza la reapertura pueda garantizarse que no vaya a ver un rebrote, que quede muy claro (…) en el momento que empiece la reapertura vamos a tener experiencias de rebrotes, pero es imposible, indeseable e inconveniente y muy dañino pretender que se puede mantener el estado de inmovilidad en tiempos demasiados largos”, enfatizó López-Gatell.

Agregó que cualquier población, en el momento en el que aumente la movilidad, tiene mayor probabilidad de tener mayores contagios, y esto es proporcional, por lo que insistió a la población a seguir en sus casas si no tiene que realizar una actividad esencial.

Por otro lado, explicó que ya no han presentado con periodicidad la lista de “los municipios de la esperanza” para no confundir a la población, pues algunos gobernadores y alcaldes decidieron no realizar esta reapertura porque cuentan con otra información de la dinámica social y de movilidad en dichas zonas.

“Por distintas razones, que ellos conocen de manera directa de la dinámica social, en estos estados y municipios, no queremos en estos momento traer esta lista y genera un elemento de confusión cuando la población que reside en esta localidades escuche esta información y se prestara a una información de que los gobernadores y la gobernadoras estuvieran haciendo algo opuesto al gobierno federal, cosa que no es el caso”, puntualizó.

Por último adelantó que en la próxima Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que se aplicara entre julio y agosto se agregará un apartado para detectar a través de pruebas serológicas a las posibles personas con anticuerpos por COVID-19 y calcular si se puede alcanzar la inmunidad de rebaño.