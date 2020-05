Por COVID-19, pocos migrantes llegaron a Querétaro durante la temporada

De acuerdo con Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de la Sedesoq, las autoridades habían pedido a los conacionales no retornar a la entidad durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 si no era necesario

La secretaría de Desarrollo Social de Querétaro (Sedesoq) detectó que fueron pocos los migrantes que llegaron a la entidad durante esta temporada.

De acuerdo con Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de la Sedesoq, las autoridades habían pedido a los conacionales no retornar a la entidad durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 si no era necesario.

“Los reportes que tengo es que los municipios donde se concentran la mayor cantidad de migrantes como lo es Huimilpan Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Jalpan y Arroyo Seco no han regresado tantos como esperábamos dado que se les dijo la importancia de que los que no tuvieran la necesidad al estado no vinieran“, precisó Cervantes Curiel.

Agregó que a las personas que han llegado también se les ha apoyado, además que también pueden justificar la perdida de su empleo a través de algún permiso o visa de trabajo.

“Aquellos que han llegado han sido apoyados a través de sus familias ellos pueden contar y validar con un empleo, con una visa de trabajo acercase con el municipio y se les puede apoyar“, puntualizó.

Recordó que por parte del gobierno federal el programa de migrantes no recibió presupuesto este, sin embargo el gobierno del estado ha buscado la forma de que los apoyos continúen.