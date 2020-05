Permanencia de “vigilantes ciudadanos” se evaluará en función de semáforo de riesgo

Así lo indicó Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC)

La permanencia de los vigilantes ciudadanos por COVID-19 en Querétaro dependerá de las indicaciones de la autoridad sanitaria, así conforme lo indique el semáforo de la nueva normalidad del gobierno federal, indicó Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC).

Agregó que por el momento no es factible determinar si continuará este apoyo, pues depende varias condiciones y a la decisión de la autoriada sanitaria.

“Y estos vigilantes van a seguir presentado este apoyo a la autoridad policiaca y a las autoridades de protección civil hasta que la autoridad sanitaria lo determine, no es factible en estos momento decir si el apoyo va continuar, depende de muchas condiciones muy particularmente del tema de la autorización que nos de la autoridad sanitaria para seguir con estas medidas”, enfatizó Granados Torres.

Asimismo aclaró que no hay una relación laboral entre la secretaría con los mil 300 vigilantes, pues se trata de un programa para apoyar a las familias que se quedaron sin un sustento por la Emergencia Sanitaria.

Señaló que desde que inició el programa hasta la fecha se han entregado mil 500 pesos semanales a cada uno de los ciudadanos, además que su trabajo ha logrado realizar cerca de un millón de recomendaciones para personas que se encuentran en espacios públicos.

“Han estado realizando un trabajo muy importante estamos hablando de mil 300 ciudadanos, pero recordarles que no es un trabajo no es una codependencia laboral, no es un contrato que se firmó se trata de un programa de apoyo que se les pidió a las personas que realizan actividades de vulnerabilidad, es decir, dejaron de trabajar no tienen una fuente de ingresos ellos sus familias”, puntualizó

Por último, indicó que estarán dando un acompañamiento en temas de movilidad a partir del 1 de junio con el regreso de actividades esenciales para laborar.