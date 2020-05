“No se ha coercionado a nadie”: Seseq responde sobre alumnos internos de la UAQ

La directora de Servicios de Salud de Querétaro aseguró que en el estado los estudiantes de medicina no han sido presionados para que regresen a los centros de salud durante esta emergencia sanitaria, contraponiendo las declaraciones de la rectora de la UAQ, institución que ya solicitó un amparo para proteger a los estudiantes en esta situación

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro no ha coaccionado a los estudiantes de pregrado de medicina para volver a los hospitales para concluir su internado, aseguró Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Explicó que a los estudiantes de medicina que voluntariamente han regresado, les han pedido que firmen por escrito su regreso, pues así lo solicitó la Dirección General de Salud de Educación

“Precisamente cuando regresa, que es voluntario para que los que decidieron regresar, les pedimos que lo manifestaran por escrito, no se ha coercionado a nadie, se les pidió que manifestaran su regreso por escrito porque así lo dejaba expreso el documento de la federación”, precisó.

Mencionó que los que no querían regresar eran libres de seguir las indicaciones de sus centros educativos, sin embargo si la persona no se presentaba el día que indicaba su regreso se le iba dar de baja de la plataforma de la secretaría de Salud federal y perderían su becas.

Sin embargo la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) presentó un amparo para que no se les obligue a los estudiantes regresar durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19.

“Vienen ciertos lineamientos de que si la persona no se representaba a partir de la fecha que tenía que regresar lo que se procede, de acuerdo a la normatividad, es darlos de baja de la plataforma federal (…) y como resultado del amparo esto se quedó en stand by, o sea no se dieron de baja y vamos a esperar qué lineamiento pudiera emitir la federación”, puntualizó.

Enfatizó que en ningún momento de la Emergencia Sanitaria se ha pedido a los internos o pasantes de atender a personas sospechosas o confirmadas de COVID-19, por lo que no se les ha entregado el equipo de protección personal, aunque si se les puede entregar cubrebocas n95 si atienden otro tipo de enfermedades como tuberculosis.

Cabe señalar que Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, declaró que las secretarías de Salud estatal y federal estaban presionando a los estudiantes de pregrado y pasantes para que continúen prestando el servicio en hospitales públicos.