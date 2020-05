“Medidas para evitar contagios en transporte público han sido insuficientes”: Hugo Cabrera

El diputado local por el PRI señaló que el titular del IQT debería comparecer ante el congreso por la presunta falta de medidas para prevenir contagios en las unidades de transporte

Debido a la falta de gel antibacterial en las unidades de transporte público, y el incumplimiento de la Sana Distancia, el diputado local por el PRI, Hugo Cabrera Ruiz, reiteró el llamado para que el director del Instituto Queretano del Transporte (IQT) comparezca ante el Congreso de Querétaro.

El legislador priista señaló que han sido insuficientes las medidas que se han tomado para evitar contagios en el transporte público, en este sentido, señaló que se percibe un “relajamiento” de las medidas de seguridad sanitaria en las unidades, al no respetarse la sana distancia ni el uso del cubrebocas.

“Lo que lo hace uno de los espacios idóneos, para la propagación del virus y donde la autoridad debiera ser más estricta en el cumplimiento (…) gente que utiliza el transporte de manera cotidiana, nos comenta, nos dice que no hay Sana Distancia, no hay cubrebocas, ya no hay gel”, lamentó.

Asimismo, Cabrera Ruiz enfatizó que pese a pedir desde hace meses la comparecencia del titular del IQT, la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, que encabeza el legislador panista, Antonio Zapata, no ha sesionado para dictaminar esta iniciativa.

Por último, el legislador priista agregó que, si el transporte público no está cumpliendo los protocolos de seguridad sanitaria, los trabajadores que regresarán a laborar en junio, estarán en riesgo de contagio.

“Veo una omisión del Instituto Queretano del Transporte en esto”, puntualizó.