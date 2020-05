IMSS lanza calculadora de riesgo COVID-19

La herramienta realiza una estimación personalizada de la probabilidad de complicaciones en caso de contraer coronavirus, aunque las autoridades reiteran que no equivale a una estimación médica

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso a disposición de la sociedad mexicana una calculadora de riesgo de la estimación que podría tener una persona de desarrollar una enfermedad grave de COVID-19, informó Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del IMSS.

Explicó que para el desarrollo de esta calculadora compararon dos grupos de 2 mil personas que desarrollaron la enfermedad, en uno las personas desarrollaron la enfermedad grave que ocasionó la muerte de algunos pacientes, mientras que el otro grupo estuvo conformado por personas que desarrollaron la enfermedad leve.

“Hicimos una calculadora de riesgo con datos que tenemos en el IMSS, comparamos dos grupos, uno cerca de dos mil que desarrolló enfermedad grave con un grupo de enfermos leves (…) les dimos el seguimiento al menos de dos semanas a cada uno de estos grupos y comparamos sus antecedentes”, explicó el funcionario del IMSS.

Algunas de las fracciones atribuibles que se consideró en el estudio como factor de riesgo fue la edad de 60 años o más; edad entre 40 a 59 años; sexo masculino; hipertensión; diabetes; obesidad; Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); consumo de tabaco; enfermedad cardiovascular; y alguna enfermedad de inmunosupresión.

Mencionó que de acuerdo a las estimaciones los hombres tienen casi el doble de riesgo de desarrollar una enfermedad grave en comparación a las mujeres, además que este número puede aumentar 10 veces más en el rango de edad de los 20 a los 70 años.

Los cálculos se proyectan con media, alta y muy alta probabilidad de riesgo, por lo que todos los casos de alta posibilidad deben de mantenerse en sus casas. La calculadora se encuentra disponible en la página web del IMSS, sin embargo, las autoridades aclararon que esta estimación no sustituye a las valoraciones médicas que puede realizar el personal de salud. http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones

Por otro lado, el director de Prestaciones Médicas del IMSS presentó los avances del proyecto de expansión y reconversión hospitalaria en el Autódromo Hermanos Rodríguez que será exclusivo para pacientes de mayor riesgo.

Aseguró que en este espacio se les va vigilar y tendrán una observación mayor, pues han visto que las personas diabéticas e hipertensas que no están bien controladas se puede agravar su enfermedad, por lo que en este espacio buscan mantenerlos estables.

Por último, durante la conferencia Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, presentó la curva epidémica junto con las estimaciones sin intervenciones y con intervenciones del Valle de México, en donde se ha reflejado una disminución del 74 por ciento de los casos que se esperaban con los observados.

Mencionó que con las medidas de distanciamiento social se ha ganado tiempo para aplazar el pico del número de casos que, de acuerdo con las nuevas estimaciones, será el próximo 8 de mayo, además que reconoció que con este aplazamiento de la curva epidémica, podría tardar más allá del 25 de junio de salir del país.

Agregó que no se pueden presentar curvas nacionales porque cada estado está viviendo de manera diferente la epidemia, pero se cuenta con los datos por entidades.

“La curva no se puede dibujar a nivel nacional por eso no presentamos curvas nacionales y los matemáticos no los recomendaron, lo sabemos, porque si pensáramos en la curva nacional está compuesta de curva pequeñas, mediana y grandes (…) es la misma situación de la movilidad por los estados”, precisó López-Gatell.

Para concluir, enfatizó que aún falta más de la mitad para que pase la pandemia en el país, así como reiteró que el aplanamiento de la curva continuará en la medida que las personas permanezcan en sus casas.