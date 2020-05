“Imposible asegurar que no hay casos de COVID-19 en Landa y San Joaquín”: Seseq

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, señaló en este sentido que aún es temprano para saber si estos municipios podrían reintegrarse a la “Nueva normalidad”

La secretaría de Salud de Querétaro no puede asegurar que en los municipios de Landa de Matamoros y San Joaquín no esté circulando virus de SARS-CoV-2, por lo que no se podría decir que puedan regresar a la nueva normalidad, indicó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Mencionó que en estos municipios no se han registrado casos positivos y los sospechosos no han sido constantes, pero aún no se ha instalado una unidad monitora para tomar muestras a los casos sospechosos.

“Está publicando todos los días, yo quisiera que este mapa lo tomemos con la reserva que hemos comentado, no en todos los municipios tenemos una unidad monitora e insistimos en el caso de San Joaquín y Landa de Matamoros no podemos asegurar que no esté circulando el virus dado de que ahí si ha habido dos o tres casos sospechosos que han resultado negativos, pero no es la constante”, precisó Pérez Rendón.

Explicó que ha habido un retraso para instalar la unidad monitora porque tiene que recapacitar al personal de la zona en la toma de muestras, así como hacer llegar los insumos de protección como son las mascarillas n95.

Agregó que en cuanto se empiece a monitorear en la zona, seguramente los municipios van a comenzar a cambiar y se van a registrar casos sospechosos como se ha observado con el resto de los municipios.

“En cuanto comencemos a monitorear seguramente nuestros municipios van a cambiar y ustedes lo han visto como a lo largo que hemos compartido la información como han incrementado sus casos o aquellos que no tenían ninguno van registrándolos”, puntualizó.

Por último reiteró que el regreso a la nueva normalidad va a depender del comportamiento epidemiológico de COVID-19 en el estado.