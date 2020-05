Hoteleros queretanos se alistan para la reapertura en la “nueva normalidad”

La Asociación Queretana de Hoteleros prepara un protocolo para el reinicio de sus actividades, aunque aun no tengan fecha estimada para su arranque

El sector hotelero está trabajando sobre un protocolo para la apertura de hoteles, una vez que exista una fecha para retomar las actividades, informó Ignacio Jaimes, presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, que integra a 53 hoteles ubicados en los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes.

En entrevista para Códice Informativo, Jaimes explicó que son conscientes que, una vez que finalice la contingencia, los hoteles no podrán abrir al 100 por ciento, por lo que los hoteleros buscan conocer cómo y con qué condiciones podrán regresar a operar.

No obstante, enfatizó que preparar el protocolo no significa que ya tengan una fecha de apertura, sino que, una vez que se conozca cómo retomarán las actividades, los hoteleros estarán listos.

“Estamos trabajando sobre los protocolos de apertura para los hoteles, pero mientras no exista una fecha no podemos determinar algo más concreto (…) ya una vez que los tengamos listos, no quiere decir que tengamos una fecha para apertura. Quiere decir que, ya los tenemos listos y los hoteles pueden ir empezando a hacer sus modificaciones”, dijo.

En este sentido, precisó que estos protocolos abordan cómo se realizará la recepción de huéspedes y colaboradores, antes, durante y después de su visita; además incluyen sistemas de sanitización, limpieza.

Jaimes agregó que este protocolo se trabajó entre los hoteleros y se presentó a la Secretaria de Turismo; sin embargo, será secretaria de Salud quien autorice este documento.

“Se están haciendo las modificaciones pertinentes, posteriormente, nada más que esté terminado y avalado por el secretario de Turismo y se acercará la fecha para presentárselo a la secretaria de Salud para que sea autorizado en el estado y poderlo repartir a los hoteles”, puntualizó.