Falta jabón y cloro en centros de salud del interior del estado

Así lo denunció Silvia Rivera Hernández, secretaria general del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA), sección 32

En los centros de salud del estado, el personal de intendencia enfrenta carencias de jabón y cloro; insumos indispensables para la contingencia sanitaria, denunció Silvia Rivera Hernández, secretaria general del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA), sección 32.

En entrevista, Rivera Hernández explicó que la empresa que contrata, por outsourcing, a las trabajadoras de limpieza, no está cumpliendo con la entrega de este tipo de material, mientras que, en el caso del personal de salud, los centros de salud también carecen de jabón, gel antibacterial o cubrebocas.

Explicó que existe una deficiencia en estos insumos en centros de salud de Jalpan de Serra, Cadereyta, San Juan del Río o, incluso, el municipio de Querétaro.

“En la mayoría de los centros de salud, la empresa no está cumpliendo con este tipo de material indispensable (…) En el personal de salud, también en algunos centros no contamos con jabón o en otros con el gel, es diferente. En algunos no tenemos tantos cubrebocas (…) está faltando este tipo de material, de jabón, de cloro, insisto por las empresas, en todos los centros, la verdad, hay una deficiencia muy grande”, declaró.

En tanto, Rivera Hernández indicó que, en el Hospital General, el personal cuenta con los equipos y el material de protección, sin embargo, los centros de salud, que tienen el primer contacto con los pacientes, tienen carencias de insumos.

En este sentido, reiteró la exigencia para que se cumplan las medidas básicas de protección, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaria de Salud y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los trabajadores de primer nivel.

Asimismo, llamó a la empresa encargada del personal de seguridad, a que también les brinde seguridad a los trabajadores; “que les den lo mínimo indispensable, como son los cubrebocas, los lentes y el material para que pueda ellos desinfectar”.

“En estos momentos, todos somos muy importantes y la función que haga cada uno, desde el compañero de intendencia, vigilancia, que son los primeros contactos, necesitamos que las empresas hagan conciencia y les provean de este material, que es sumamente indispensable. No es aislado, es increíble, pero en todos los centros de trabajo estamos teniendo este problema”, puntualizó.