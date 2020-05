Conectividad: otro gran obstáculo para la educación a distancia

Ante esta dificultad las autoridades en educación de la entidad han repartido cuadernillos en lugares donde no tienen los servicios de televisión abierta, ni de internet para dar seguimiento a las actividades escolares

La conectividad es la principal problemática que se ha identificado para llevar a cabo las clases a distancia en el estado de Querétaro, reconoció Alfredo Botello Montes, secretario de Educación de Querétaro.

Mencionó que no es un caso privativo de México, pues durante la pandemia, varios países de primer mundo se percataron que no tiene el mecanismo para la implementación de educación a distancia al cien por ciento.

“Uno de los grandes problemas que tenemos es la conectividad y no es privativo de México es privativo de países incluso de primer mundo donde por ejemplo en países como en Alemania se han percatado que no tienen los mecanismo para la implementación a distancia al cien por ciento porque no se tiene la cobertura universal de estos mecanismo”, precisó Botello Montes.

Mencionó que desde la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) estuvo repartiendo cuadernillos en las poblaciones alejadas en donde no tienen los servicios de televisión abierta, ni de internet para dar seguimiento a las actividades escolares.

En tanto Enrique de Echavarrí Lary, coordinador de la USEBEQ, mencionó que los maestros han echado andar todos los medios de comunicación a su alcance para estar en contacto con los alumnos, además que se demostró que no hay sustituto para el docente presencial.

Asimismo reconoció todo el ingenio del magisterio para seguir dando clase, además que ejemplificó que en algunas comunidades el docente acude a la escuela para colocar las actividades del día y los alumnos las realicen.

“Reconocer el ingenio del magisterio queretano que ha buscado todas las formas habidas y por haber para estar cercanos”, puntualizó.