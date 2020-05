Con “entrenamiento antipandemia”, 100 mil personas regresarán a trabajar en Querétaro el 1 de junio

No obstante, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién señaló que el estado sigue en riesgo de enfrentar un colapso en el sistema de salud, por lo que pidió a la población no relajar las medidas de seguridad

El próximo 1 junio, podrían regresar a sus actividades 100 mil trabajadores industriales en Querétaro, siempre y cuando sigan un entrenamiento, señaló Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro.

No obstante, el mandatario enfatizó que el estado de Querétaro se encuentra al borde de perder el tiempo ganado para evitar la saturación del sistema hospitalario debido a la pandemia por COVID-19, por lo que debe haber una unificación como sociedad para seguir salvando vidas y lograr una reactivación de la economía.

En un mensaje que difundió a través de sus redes sociales, adelantó que con el próximo arranque de operación de las actividades esenciales como la minería, construcción, industria automotriz y aeroespacial, lanzará un entrenamiento para que las personas regresen a sus actividades de manera segura.

“Estamos al borde de un gran riesgo, a pesar de todo el esfuerzo realizado por el personal de salud basado en la responsabilidad de un gran número de familias queretanas (…) si dejamos de atender las medidas sanitarias, si nos relajamos como sociedad, llegará el momento en que no contaremos con más camas y respiradores disponibles en los hospitales y no tendremos la capacidad de ofrecer atención médica a todos los contagiados que así lo requieran; por eso hoy estoy dirigiendo este llamado a unificarlos en un propósito como estado de tomar acciones para que esta amenaza no se convierta en una crisis”, enfatizó Domínguez Servién.

Explicó que este acompañamiento a los ciudadanos se realiza conforme a la guía de atención autorizada por el sector Salud y consiste en: identificar riesgos, diseñar tu propia estrategia, cambiar hábitos y modificar espacios, así como ensayar antes de salir y seguir instrucciones.

Mencionó que para dar seguimiento a estas instrucciones se pondrá en marcha una vocería para brindar acompañamiento puntual, además de que hizo un llamado a los queretanos para seguir estos pasos y que aprendan a vivir con el virus sin contagiar.

“Para ello pondremos en marcha una vocería dedicada a brindar instrucciones y acompañamiento puntual; esto nos ayudará a ganar habilidades que nos pondrán un paso adelante para regresar a la nueva normalidad aprendiendo a vivir con el virus entre nosotros sin contagiar”, precisó el gobernador.

Enfatizó que por ningún motivo se levantaran las medidas restrictivas el 1 de junio por lo que la entidad no regresará a la “nueva normalidad”, además de que los filtros sanitarios atendidos por el personal de la secretaría de Salud y auxiliados por los cuerpos de Protección Civil, Policía Municipal y Policía Estatal continuarán en los accesos del estado.

Por último, enfatizó que Querétaro nunca será igual, pues cada una de las victimas del virus del SAR-CoV-2 representa una herida profunda y un recordatorio que nada será igual, por lo que enfatizó que la libertad en el futuro depende de la voluntad y organización de todos los queretanos.

“Querétaro nunca será igual cada queretana y queretano que pierde la vida a causa de COVID19 abre una herida profunda y permanente en el corazón de nuestra sociedad es una pérdida irreparable; es un recordatorio de que nada será igual entendemos que nuestro esfuerzo en el presente en nuestra libertad en el futuro, regresar depende de todos en nuestra voluntad de vivir, regresar depende de nuestra capacidad de organizarnos, regresar depende de ti niña, niño, joven, mujer, hombre, adulto mayor, regresar depende de todos”, puntualizó.