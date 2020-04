Un mensaje de Nueva York para Querétaro: “usen cubrebocas”

El director de Global Health reconoció la labor que se realiza en el estado para mitigar los contagios de COVID-19, además comparte un poco de la experiencia que se vive en Nueva York respecto al virus

A partir de la experiencia que vive Estados Unidos con el COVID-19, Chris Dickey, Director of Global Health Clinical Associate Professor of Global Health, emite la recomendación al estado de Querétaro de fomentar el uso cubrebocas para protegerse a sí mismo y a los demás, pues haber ignorado esa medida o no haber tomado la decisión de recomendar su uso de manera oportuna, generó que se tuviera una tasa de propagación muy alta en la ciudad de Nueva York, la cual es la ciudad con mayor número de contagios y defunciones a casusa del virus.

Explicó que actualmente el gobierno de Nueva York estableció el uso de cubrebocas como una medida obligatoria, decisión que agradece y reconoce, puesto que en el último mes han mantenido niveles altos con la epidemia y, en gran parte, se debe a que la gente no se cubre nariz ni boca, situación que provoca el contagio promedio de dos a cuatro personas, es decir, muy probablemente están contagiando a la gente con la que coinciden o conviven.

El especialista hizo un llamado a las familias queretanas a seguir las recomendaciones sanitarias que realizan desde las instituciones de salud y confiar en su gobierno, pues de acuerdo a su experiencia, en algunas entidades de Estados Unidos e incluso en otros países, la ciudadanía no escucha ni toma en serio las medidas como guardar dos metros de distancia, usar mascarilla, lavar sus manos y evitar salir de casa, situación que provocará que los gobiernos tomen medidas más estrictas.

Dickey, reconoce que las medidas que se están adoptando en Querétaro para combatir y mitigar le enfermedad COVID-19 son adecuadas, pues evitar concentraciones altas de gente en escuelas, restaurantes y espacios públicos permitirá contrarrestar el contagio y propagación de este virus.

El especialista señaló que en la ciudad de Nueva York no implementaron de inmediato ese tipo de medidas y únicamente apostaron a evitar la propagación mediante las recomendaciones sanitarias preventivas como el distanciamiento social de dos metros, lavado permanente de manos y el uso de mascarillas, herramientas que no son suficientes y, por lo que comenzaron a evitar concentraciones de gente.

Finalmente felicitó al estado por tomar con mucha seriedad el tema del COVID-19, pues los brotes tan altos en algunos estados o ciudades de Estados Unidos se deben justo a que no le dieron la importancia debida desde un principio. Por lo que considera positivo y responsable que el gobierno de Querétaro esté tomando medidas oportunas para cuidar a los ciudadanos.