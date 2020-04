“No son batas de uso médico”: Gatell responde a críticas de GOAN

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México aseguró que todo fue un error de comunicación y que se mantiene en la apertura para aclarar cualquier inquietud

No hay ningún tipo de confrontación con los gobernadores de Acción Nacional (PAN) y con ningún otro gobernador o gobernadora, aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México.

Así lo indicó al ser cuestionado por los señalamientos de los gobernadores panistas sobre el anuncio de regresar insumos médicos de la federación por mala calidad para la atención de COVID-19.

“No hay confrontación alguna con ningún gobernador, por razón alguna, como hemos dicho siempre, estamos dispuestos a escuchar cualquier inquietud que haya sobre este y cualquier otro tema de salud y hemos tenido conversaciones muy afables y muy constructivas”, enfatizó López-Gatell.

No obstante, López-Gatell explicó que las batas que hacían alusión los gobernadores en una publicación no son para uso del personal médico y enfermería, sino que es un donativo para el personal comunitario que tiene un exposición menor como lo son los vigilantes de dependencias públicas o de filtro sanitario.

Por último, agregó que está situación fue un problema de comunicación y aseguró que siempre ha habido múltiples conversaciones de diferentes temas con los mandatarios.

“Estas batas no tienen un uso clínico, si nos escuchan estos respetabilísimos gobernadores con quienes hemos tenido múltiples conversaciones; estás batas transparentes y los insumos que circularon fotos no tienen utilidad para uso clínico no son para médicos y enfermeras”, puntualizó.