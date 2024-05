Rodrigo Monsalvo realiza tres cierres regionales de campaña con el respaldo de más de 10 mil ciudadanos

Con tres cierres regionales de campaña realizados en las delegaciones de Chichimequillas, La Griega y El Colorado, y ante más de 10 mil ciudadanos, el candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el Partido Acción Nacional (PAN), Rodrigo Monsalvo Castelán, acompañado de su esposa Ana María Camacho Arce, agradeció la unión y la fuerza que todos los marquesinos han puesto durante este proceso electoral. Destacó que este dos de junio, en conjunto con ellos, lograrán que lo bueno continúe para todas y todos en la demarcación.

“Yo lo dije desde el día uno, lo más fuerte que tuvo Rodrigo Monsalvo en esta campaña son ustedes. Lo que me diferencía de todos es que tengo el mejor equipo y no me queda duda. Y sé que de la mano de ustedes lo vamos a lograr el domingo, nada más falta ver todo el esfuerzo que tuvimos. Ahí están los números. Ahí está el trabajo. Ya solo queda una cosa, llevar los resultados a la urna, eso es lo último que nos falta. Vamos muy arriba y esos números se los vamos a llevar y se los vamos a demostrar. Y vengo a decirles, es evidente, lo pueden ver en los números, en las reuniones, es evidente: Ya ganamos”.