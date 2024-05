Obras en Paseo 5 de Febrero no generará voto de castigo: José Calzada

El ex gobernador del Estado de Querétaro , José Calzada Rovirosa, mencionó que no habrá un impacto negativo en las votaciones a la coalición “Fuerza y Corazón por México” por las obras que no han concluido en Paseo 5 de Febrero.

Opinó que esta obra ha sido “compleja” por la magnitud de las misma, sin embargo, no será argumento para que la ciudadanía ejerza un voto de castigo, ya que estos trabajos han sido funcionales.

“La verdad es que yo lo he transitado ya muchas veces en los últimos meses, es completamente fluida, ha sido una obra compleja por la magnitud de la obra pero no creo que va haber impacto alguno”, indicó.

Puntualizó que ha tenido la oportunidad de transitar actualmente en esta vialidad, y concluyó que estas vialidades ayudan en el día a día de las y los queretanos.

Se esperan elecciones tranquilas

En cuanto a sus expectativas sobre si habrá seguridad en las votaciones este dos de junio, mencionó que espera que se efectúen las votaciones de manera tranquila en donde la ciudadanía saldrá a ejercer su derechos a votar.

Indicó que lo más importante es obtener el resultado que la gente “designará”, y dijo estar seguro que a la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ le irá bien.

“En las campañas siempre pasan cosas, esperemos que en esta ocasión tengamos una campaña tranquila, en paz, que la gente tenga derecho pleno a elegir, a votar, a salir a expresarse y finalmente tengamos un resultado” opinó.

Además, dijo estar contento del trabajo que ha realizado Xóchitl Gálvez en su campaña, además de que en estas campañas ha habido “armonía” y eso se va a reflejar este fin de semana en las votaciones.