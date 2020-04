“No queremos llegar al punto de tener que utilizar la fuerza pública”: FDS sobre COVID-19

En videoconferencia, el gobernador indicó que confía que los queretanos entiendan la problemática y sean solidarios con los demás para que no se infecten y no haya cientos de casos positivos, así como hospitalizados e intubados

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, aseguró que su gobierno no quiere llegar a utilizar la fuerza pública para que las personas permanezcan en sus domicilios por la Emergencia Sanitaria debido a la COVID-19, sin embargo dijo que si fuera necesario para salvar vida sí se aplicará.

En videoconferencia, indicó que confía que los queretanos entiendan la problemática y sean solidarios con los demás para que no se infecten y no haya cientos de casos positivos, así como hospitalizados e intubados.

“Espero no llegaremos al uso de la fuerza pública, no lo quiero hacer, estoy convencido que los queretanos tienen la capacidad de entender la problemática y ser solidarios con los demás para que no se infecten y para que no tengamos cientos, ni miles positivos, no decenas y no centenas de hospitalizados y menos de decenas de intubados, pero si fuera necesario para salvar vidas de las queretanas y los queretanos lo hare, solo en ese caso”, enfatizó Domínguez Servién.

Agregó que las personas que realizan una actividad esencial tienen permitido salir, así como el resto de la población para comprar sus alimentos y sus medicamentos, pero no quiere llegar a usar la fuerza pública para los que siguen saliendo sin ningún motivo.

Asimismo reconoció que Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) y Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno, trabajan con los municipios por si se requirieran medidas más severas de un día para otro para reducir la movilidad.

“También estamos listos para decretar medidas más severas de un día para otro si fuera necesario”, puntualizó.

Por último aseguró que la movilidad en el transporte público se ha reducido en un 50 por ciento, sin embargo reconoció que durante los fines de semana ha habido un incremento en la movilidad en los ciudadanos.