Llama López-Gatell a que estados disminuyan aún más la movilidad de personas

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud del gobierno Federal, hizo un llamado para que lo mandatarios estatales implementen las medidas necesarias para disminuir aún más la movilidad de personas para evitar la transmisión de COVID-19.

Explicó que en algunos estados la disminución de actividades ha sido notable, sin embargo, conocen que en el norte del país hay maquiladoras activas aún cuando no son actividades esenciales.

“Luego se sumó el resto de las suspensiones de actividades, pero estás no se han aplicado de manera muy consistente, me refiero que no se está respetando de todo, aquí hago un llamado a las autoridades sanitarias de los estados, los gobernadores y gobernadoras a que contribuyan tomando las decisiones necesarias y los operativos correspondientes para que se cumplan estás medidas”, enfatizó López-Gatell.

Agregó que aún no hay suficiente evidencia para asegurar si ha habido o no un aplanamiento de la curva de casos positivos de COVID-19 en el país, pues aún hay personas en las calles.

Explicó que el 23 de marzo cuando se cerraron las escuelas, 15 millones de personas dejaron de circular, sin embargo, en el resto de las actividades no se han respetado por completo.

Por otro lado, reiteró que aún no hay evidencia científica sólida para identificar que el cubrebocas pueda evitar que una persona se contagie del virus.

Mencionó que, en proceso de transmisión de la persona enferma, si puede disminuir con el uso del cubrebocas, sin embargo, para el resto de las personas aún existe la posibilidad que se puedan contagiar por lo ojos o por las manos.

“En este momento no existe evidencia científica suficientemente completa, sólida para identificar al cubrebocas en la comunidad, distinto al que utiliza las profesionales de la salud, pero en la comunidad no existe evidencia que pueda hacer un elemento efectivo de precaución”, puntualizó.