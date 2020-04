Embajador de México ante la ONU dio positivo de COVID-19

Juan Ramón de la Fuente confirmó su diagnóstico, pero señala que su salud evoluciona de manera favorable.

En una columna publicada en un medio de circulación nacional, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, compartió que dio positivo a la prueba oficial deCOVID-19 y señaló que se sometió a una cuarentena rigurosa, dado que tiene 68 años de edad, el cual es un factor de riesgo, pero su evolución ha sido favorable, sin síntomas “como en ocho de cada 10 personas que contraen el virus” agregó.

A su vez, subrayó que trabaja a distancia y le ha encontrado gran sentido a dicha forma de laborar, lo que lo mantiene activo; en el texto reflexiona sobre la epidemia global de COVID-19, virus sobre el que dice que “ha llegado para quedarse, por lo que la clave radica en cómo los humanos nos adaptamos a él”.

En dicha publicación, el exrector de la UNAM, estimó que “el rumor, la alarma excesiva y el miedo infundado pueden ser más tóxicos” que el covid-19.

Sobre las pruebas rápidas, explicó que la “única que permite identificar el virus es la que se conoce como PCR” y aclaró que “no se hace en sangre sino en exudado nasofaríngeo”.

Por lo tanto, continuó, “no tiene caso hacerlas sin ton ni son. Serán de gran utilidad, pero se requieren protocolos para que los resultados realmente nos ayuden a robustecer las políticas públicas en los próximos meses porque el virus no se va a ir”.

El embajador señaló que “probablemente hay un subregistro de cifras de muertos e infectados” pero no necesariamente porque se oculten, porque hay muchas personas que han contraído el virus y no lo saben (y) “no lo saben porque en realidad no se enfermaron”.

Con información de Notimex y Proceso.