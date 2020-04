Critica AMLO a periódicos por difusión de noticias falsas

López Obrador añadió que en ese manejo de información referente a la actuación del gobierno se han sumado medios internacionales

México, 16 Abr (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los medios que difunden noticias falsas, como los casos de los Diarios de Juárez y Chihuahua que publicaron fotografías de Ecuador, de víctimas del coronavirus (Covid-19), presentándolas como si fueran fallecidos en esa entidad.

“El Diario de Juárez y Diario de Chihuahua publican fotografías de fallecidos en Ecuador en primera plana como si hubiesen fallecido en Chihuahua”, expuso el mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional este jueves, al mostrar las imágenes de esos medios impresos donde se observan fotografías de lo ocurrido en el país sudamericano con motivo de los efectos de la pandemia.

“Es un asunto nada más de ética y así todos los días noticias falsas, pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno”, precisó.

López Obrador añadió que en ese manejo de información referente a la actuación del gobierno se han sumado medios internacionales.

“Editoriales, diarios famosos del mundo en contra nuestra y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Pero afortunadamente contamos con el apoyo y el respaldo de millones de mexicanos. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo”, expresó.