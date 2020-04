Convoca AMLO a médicos de entre 60 y 65 años a reforzar el sector salud

La convocatoria va dirigida para los médicos que no cuenten con ningún enfermedad de comorbilidad, además de que su labor será atender otros padecimientos y no COVID-19

El Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo un llamado a los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros de entre 60 a 65 años a sumarse al programa “Médicos del Bienestar”.

De acuerdo con López Obrador, la convocatoria va dirigida para los médicos que no cuenten con ningún enfermedad de comorbilidad, además que su labor será atender otros padecimientos y no COVID-19.

“Consideramos que si los médicos y enfermeras que estén sanos de 60 a 65 años, que voluntariamente deseen ayudar, podrían ayudar trabajando en sus mismas instituciones, pero no en hospitales COVID-19, sino en hospitales donde se tiene que seguir atendiendo otros padecimientos y siempre y cuando no tengan una enfermedad, ellos saben que no sean hipertensos, que no tengan obesidad o diabetes”, precisó López Obrador.

Agregó que para los profesionales del sector salud que ya estaban en las instituciones, pero tuvieron que dejar sus centros de trabajos por las primeras indicaciones, si se suman al programa recibirán una compensación adicional del 30 por ciento de su salario.

Mencionó que de acuerdo a estimaciones hay 40 mil médicos y personal de enfermería entre 60 a 65 años, además que por lo menos la mitad no tienen ninguna enfermedad crónica.

Aseguró que hasta ahora no han tenido ningún problema de saturación de hospitales, pero están trabajando en convocar una mayor cantidad de personal de salud es no dejar ningún enfermo sin atender, además de que siguen buscando más monitores y ventiladores.

Por otro lado, a través de videoconferencia Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó que ya 161 países quienes han respaldado la propuesta de México para que la ONU intervenga en suministro de material médico y en las futuras vacunas para el COVID-19.

Explicó que a partir del miércoles empezó a correr un plazo de 72 horas para que el resto de los 193 países que integran la ONU puedan hacer algún señalamiento de la propuesta, además que el plazo concluirá el próximo lunes a la 5 de la tarde.

El mandatario federal indicó que con esta medida todos los países podrán enfrentar el virus, independientemente de su situación económica.

“La propuesta es muy importante porque va evitar el acaparamiento de equipos, medicinas, vacunas cuando se tengan para enfrentar este virus y que todos los países, independientemente de su situación económica, tengan acceso a los equipos y puedan acceder a sus pueblos y puedan salvar vidas”, puntualizó López Obrador.

Cabe señalar que la propuesta de México incluye que los países miembros eviten la especulación y el almacenamiento indebido de suministro, así como que la ONU asegure el acceso a suministros de la pandemia a todos los países.