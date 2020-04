Autoridades federales podrían clausurar empresas no esenciales que sigan laborando

El incumplimiento proviene del 15 por ciento de empresas privadas, de las cuales el 25.78 por ciento son del sector automotriz

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, adelantó que las autoridades federales comenzarán a realizar inspecciones sanitarias que podrían llevar a la clausura de empresas privadas no esenciales que siguen laborando.

Aseguró que es un número importante de empresas las que no están cumpliendo, además aclaró que no es culpa de las trabajadoras y trabajadores, sino de los empleadores que no están acatando una disposición extraordinaria.

“Desafortunadamente no hay un cumplimiento adecuado por parte de un número importante de empresas privadas, no es culpa de los trabajadores y trabajadoras, sino sus empleadores no están acatando una medida que es de orden general y es una disposición extraordinaria sumamente importante para el bienestar y la protección de todas y todos”, enfatizó López-Gatell.

Explicó que el 15 por ciento de las empresas no esenciales a nivel nacional siguen laborando, por lo que decidieron aplicar tres acciones que son:

Se levantarán actas de inspección sanitaria en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se dará vista a la autoridad sanitaria para que realice el procedimiento correspondiente a la clausura. Se dará vista al ministerio público para que se realice la investigación sobre posible delito.

Mencionó que en las entidades donde no se han cumplido el cierre de negocios no esenciales son: Jalisco, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato.

En cuanto a los giros de las empresas explicó que el 25.78 por ciento son del sector automotriz, 21.09 por ciento de comercio de productos no esenciales (como tiendas departamentales, calzado, entre otros), 17.97 por ciento de la industria textil, el 9.38 por ciento de la industria maderera y 25.78 por ciento que corresponde a la industria aeroespacial, maquinado industrial, papel, tabacalera, construcción, entre otras industrias.

Por último, agregó que reconocen que hay un sector de la población que no tiene un trabajo formal que les permita quedarse en casa, sin embargo en el caso de estas empresas si pueden mandar a sus trabajadores en su hogares.