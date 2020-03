SSC asumirá seguridad en Ezequiel Montes y pide separación del cargo de director de seguridad

Derivado de estos hechos, la Policía Estatal, en coordinación con la Sedena y Guardia Nacional, asumirá el control y mando de los operativos de seguridad que se lleven a cabo en esta demarcación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) solicitó a la alcaldesa de Ezequiel Montes, Elvia Montes, se retire del cargo al director de Seguridad Pública Alejandro Vázquez Covarrubias, para continuar con las investigaciones por presuntos vínculos de la corporación policiaca con narcomenudeo.

“De manera formal se le ha solicitado a la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, la suspensión del director de la secretaría de seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal de esa demarcación para permitir el avance de las investigaciones”, informó Juan Marcos Granados Torres, titular de la SSC.

En rueda de prensa, el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, recordó que este fin de semana se realizaron 31 cateos en Ezequiel Montes, derivado de los cuales fueron detenidas 15 personas, siete de las cuales se encuentran en estos momentos en audiencia inicial en la que se solicitará la vinculación a proceso. Varios de los detenidos, mencionó, son originarios de la localidad y de otros estados de la República.

“Con los cateos se encontraron evidencias que permiten inferir la penetración de este grupo en la corporación de seguridad pública municipal. En cuanto tengamos mayores resultados se proporcionará más información”, dijo Echeverría Cornejo.

El fiscal comentó que por estos hechos no ha sido detenido el director ni ningún elemento policiaco; sin embargo, afirmó que cuentan con evidencia que presume existen vínculos con una banda delictiva.

“Lo que sí les podemos comentar es que hay mucha evidencia donde presumimos que seguramente algunos elementos policiales estarán vinculados precisamente con esta banda, tal vez proporcionaban información o precisamente auxiliaban (sic) las actividades delictivas”, afirmó.

Granados Torres añadió que a partir de ahora la Policía Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, asumirá el control y mando de los operativos de seguridad que se lleven a cabo en esta demarcación, tales como el banco de armas, el centro de comando y control de monitoreo, así como la operación del 911 y la frecuencia de radio comunicación.

El secretario de estado afirmó que esta decisión temporal no viola la autonomía del municipio, pues existe la facultad por Ley, y aseguró que no es la primera ocasión en la que se actúa de esta manera con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Hay una disposición constitucional que lo permite y no, no se está violentando, ni forzando de ninguna manera. La situación del propio director, desde el sábado a temprana hora, fue de disposición, y los elementos a su cargo, independientemente de que estén sujetos o no a una investigación, están en este momento, respecto de la coordinación que el estado asume”, puntualizó.