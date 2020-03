Reportan dos casos más de COVID-19 en Querétaro; suman ya 4 personas

Los nuevos casos detectados son un hombre de 42 años y una mujer de 43

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Seseq) informó que en la entidad se han reportado dos casos más de coronavirus COVID-19, los cuales se suman a los dos ya existentes.

Las personas infectadas son un caso importado de un hombre de 42 años y un caso asociado a importación de una mujer de 43 años, sin que se ofrecieran más detalles al respecto.

Sobre este padecimiento, la Seseq detalló en un comunicado que en la entidad se “han implementado diversas acciones para la prevención y control de la infección por SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, entre las que destacan la búsqueda activa de casos sospechosos, monitoreo activo de viajeros procedentes de los países con transmisión local sostenida, que pudieran presentar sintomatología respiratoria a su llegada al país”.

Por tal motivo, es importante que se dé seguimiento a cualquier caso sospechoso de infección que “en los últimos 14 días haya presentado fiebre y/o tos, y al menos uno de los siguientes signos y síntomas: dificultad respiratoria, mialgias (dolor muscular), cefalea (dolor de cabeza), artralgias (dolor de articulaciones), odinofagia (dolor para deglutir)”.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a no hacer caso de rumores o información falsa, y a informarse por los canales oficiales; así como seguir las recomendaciones para evitar riesgo de infección:

• Lavarse las manos con frecuencia, usar agua y jabón o soluciones de alcohol gel al 70%.

• Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o ángulo interno del brazo.

• Después de limpiarse con un pañuelo desechable, este debe tirarse al bote de basura, y después higienizar las manos.

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

• No escupir, si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable y ponerlo en una bolsa de plástico, anudarla, tirarla a la basura y después lavarse las manos.

• Limpiar o desinfectar superficies y objetos de uso común: en casas, escuelas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros.

• Evitar contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriados o gripe.

• No automedicarse.

• Acudir al médico cuando se tienen padecimientos respiratorios (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, garganta, escurrimiento nasal, etc.)