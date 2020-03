Investiga UIF 5 casos de trata en el país

El queretano señaló que delitos como la trata de personas y la pornografía infantil también tienen un componente financiero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga cinco casos de trata de personas, y se ha logrado aprehender a siete sujetos, con base en la información financiera.

Durante la toma de protesta de la Mesa Directiva del Consejo Consultivo de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local, Nieto Castillo enfatizó que ya se han presentado denuncias por estos casos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En este sentido, señaló que delitos como la trata de personas y la pornografía infantil también tienen un componente financiero.

Usar UIF para atacar violencia contra las mujeres

Nieto Castillo recordó que fue, a raíz del intercambio de información entre la UIF y la Fiscalía General de Oaxaca, como se logró congelar las cuentas del presunto autor intelectual de lesionar con ácido a la saxofonista Maria Elena Ríos.

“¿Frente a este tipo de casos, de violencia contra las mujeres?, ¿qué es lo que puede hacer una unidad que se dedica a la inteligencia financiera? La respuesta es encontrar aquellos casos en donde estas personas que cometen delitos de odio, ver la vertiente financiera”, explicó.

Nieto Castillo recordó que la UIF detectó en el presunto autor intelectual de este crimen, depósitos en efectivo por 325 millones de pesos, durante un periodo muy corto de tiempo y un problema de defraudación fiscal.

“Si no detenemos culturalmente el machismo, si no detenemos culturalmente el endiosar a los carteles de las drogas, si no vemos con una expectativa de modificación cultural de los patrones de comportamiento, entonces no vamos a detener la base social de los grupos criminales”, puntualizó.